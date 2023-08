"Non ho premuto il grilletto non è vero. Mi sono difeso perché mi hanno aggredito". Pasquale Gilio, assistito dall’avvocato Luca Betti, si è difeso così nell’interrogatorio di fronte al pm venerdì pomeriggio quando poi è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere. Domani si terrà l’interrogatorio di garanzia di fronte al gip per la convalida del fermo. Il giudice dovrà decidere anche se disporre una misura cautelare. Di solito per gli ultrasettantenni il carcere non viene disposto, a meno che non ci siano esigenze particolari. Come in questo caso: non sarà possibile disporre i domiciliari per la vicinanza con le presunte vittime. Gilio deve infatti rispondere di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. La Procura disporrà la perizia proprio su quella pistola, una Smith Wesson calibro 38 che non ha numero di matricola e che non è chiaro dove Gilio se la sia procurata. Si tratta di una pistola piuttosto vecchia, che ha cinque colpi in canna e che può sparare a ripetizione. Secondo una prima analisi dei carabinieri, la pistola era in grado di sparare ed è stato solo un caso che il colpo non sia partito forse perché il grilletto non era perfettamente allineato con la pallottola e la polvere da sparo. Questioni tecniche che potranno essere chiarite solo dalla perizia.