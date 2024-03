"Non ho potuto vedere ultimata villa Ambra"

I Medici e Poggio a Caiano hanno un lungo legame e Lorenzo de Medici si "racconta" agli studenti in questa intervista immaginaria.

Perché si è fatto chiamare Il Magnifico?

"Non sono stato io a farmi chiamare così, questo appellativo di cortesia mi era già stato dato dai miei contemporanei, che mi indicavano come Magnifico Lorenzo; Lorenzo il Magnifico è stata un’invenzione più moderna".

Quando è nato?

"Sono nato a Firenze,

il 1° gennaio 1449".

La sua famiglia era ricca?

"Direi proprio di sì. Il Banco de’ Medici era una delle banche più importanti della Firenze del Rinascimento e, direi, anche d’Italia. Quando sono nato la famiglia Medici era all’apice del suo potere nella Repubblica Fiorentina".

Cosa ha fatto nella vita?

"Ho fatto molte cose, sono stato un diplomatico, un banchiere, un combattente e soprattutto Signore di Firenze. Ho amato la cultura e l’arte e sono stato un mecenate.

Perché alla nostra scuola è stato dato il suo nome?

"Non saprei. Forse perché ho amato così tanto i luoghi dove sorge il vostro paese da farci costruire una bellissima villa per mio diletto, così che in mio ricordo è stata intitolata la vostra scuola. Purtroppo non ho potuto vedere realizzato il mio sogno: sono morto prima che Villa Ambra fosse completata".