Non è questo il tempo del buonsenso

Maristella Carbonin

Chiedete a chi vi sta vicino che ore sono. Probabilmente ognuno vi dirà un orario diverso. Di pochi minuti, chiaramente. Impossibile regolare al secondo tutti gli orologi. E provate ora a leggere la storia che vi raccontiamo a pagina 5. Essere dotati dal permesso Ztl, ma non avere l’orologio regolato sulla lancetta del varco elettronico, può costare caro. Di sicuro tanta amarezza. Soprattutto perché c’è una grande incognita: come è possibile sapere che ore sono per il varco Ztl? Se sono le 11,28, o le 11.30? Fatto sta che quei due minuti di anticipo sono costati cari a una signora che portava il nonno, che ha difficoltà di deambulazione, a vedere la nipote ricevere un premio. Che dire... E’ la legge. Ma non è il tempo del buonsenso.