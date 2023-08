Non Così Vicino", Proiezione al Castello dell'Imperatore"

Questa sera al Castello dell’Imperatore alle 20.30 per sarà proiettato il film "Non così vicino", con Tom Hanks, per la regia di Marc Forster. Il film è tratto dal bestseller "L’uomo che metteva in ordine il mondo" dello scrittore svedese Fredrick Backman e remake cinematografico di Mr. Ove. Protagonista Otto Anderson, rimasto da poco vedovo, un uomo rigido e incapace di relazionarsi con gli altri. A movimentare la sua esistenza c’è l’arrivo improvviso di Marisol e del marito che hanno affittato una casa di fronte alla sua.