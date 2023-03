Non ci si salva Costretti alle acrobazie

Maristella Carbonin

Ci mancava solo l’acqua, che comunque tra luce e gas è in buona compagnia. Pessima, invece, per il portafoglio delle famiglie ormai rassegnate a sborsare cifre assurde. C’è chi ha strabuzzato gli occhi anche davanti alle salatissime bollette dell’acqua, neanche ci si facesse il bagno nello champagne, organizzando con i vicini di casa la missione "caccia alle perdite occulte". Dev’esserci per forza una perdita. E invece no: contatore immobile, a differenza del costo dell’acqua che a Prato sembra oro. E degli stipendi, che nella maggior parte di casi viaggiano però in modo inversamente proporzionale al costo della vita: quello aumenta, la buste paghe diminuiscono. Vecchia, triste, storia.