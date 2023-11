Non autosufficienza, mancano i decreti attuativi

Secondo i dati diffusi da Cna Toscana Centro in Italia dei circa 3,8 milioni di anziani che non riescono a provvedere alle loro necessità quotidiane, il 45% è assistito da un parente o un caregiver; figure sulle quali ricade il carico maggiore, e nonostante sia stata approvata la Legge sulla non autosufficienza, di cui anche Cna Pensionati ha reclamato l’urgenza, ad oggi mancano ancora i decreti attuativi, e questo fa sì che uno strumento normativo che poteva rimetterci in pari rispetto agli altri paesi europei resta di fatto inattuato per problemi di scarsità di risorse a copertura del provvedimento.

"Ecco perchè - interviene il presidente Cna Pensionati Luciano Bartolotti, "oggi la partita si gioca tutta sui decreti attuativi attesi per gennaio 2024 e sulla prossima Legge di bilancio che deve assolutamente prevedere il graduale incremento di risorse necessarie a concretizzare la riforma. L’auspicio di Cna Pensionati è quindi che i 10 milioni di persone, tra anziani, familiari e caregiver, che sperimentano quotidianamente la realtà pratica della non autosufficienza, trovino presto una risposta della politica pronta a raccogliere l’importante sfida di migliorare e rafforzare questo settore del welfare, da troppo tempo trascurato e sottovalutato".

Il governo ha tempo fino al primo marzo 2024 per adottare i decreti attuativi e quindi far partire concretamente il meccanismo di assistenza. Un termine tassativo, essendo quella sulla non autosufficienza una riforma del Pnrr e quindi rigorosamente legata al suo cronoprogramma attuativo.