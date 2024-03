Non aprite quella bara. Il film made in Prato pronto al gran debutto. La première all’Omnia

Multisala Omnia, giovedì 14 marzo alle 21: arriva finalmente Non aprite quella bara, commedia noir made in Prato diretta da Matteo Querci che ha scritto la sceneggiatura con la collaborazione di Tommaso Santi e Micol De Angelis. Fotografia di Daniele Botteselle, musica di Andrea Benassai e l’interpretazione di Francesco Ciampi. Tanti talenti pratesi per un film che vanta un tocco internazionale con la partecipazione dell’attore hollywoodiano Tomas Arana. Nel cast altri attori toscani come Paolo Hendel, Gaia Nanni, Alessio Sardelli, Barbara Enrichi. Con l’aggiunta di un bravissimo attore bolognese, Orfeo Orlando, che ha da sempre un legame affettivo con la nostra città. Location scelte dalla produzione: Lucchio, Bagni di Lucca, San Marcello Pistoiese, Barberino e naturalmente Prato.

Prendete due fratelli diversi in tutto, soprattutto fisicamente (Ciampi e Orlando) e metteteli al centro di un turbinio di strane circostanze, equivoci e fughe. Con gli immancabili cattivi alle spalle. Un po’ black comedy, un po’ on the road, il film di Querci si diverte a sparigliare i diversi generi cinematografici, puntando sui tempi comici dei due attori protagonisti alle prese con personaggi divertenti e stravaganti: Alfio e Enzo, strani fratelli eredi di una attività di famiglia, una modesta agenzia di onoranze funebri. In uno dei tanti trasporti, tutto si mette contro di loro con una lunga serie di circostanze sfortunate, compresa una improvvisa avaria al carro funebre. Il resto è da scoprire sul grande schermo dell’Omnia. Molte proiezioni previste dal primo giorno di programmazione sono sold out: per Querci il debutto dietro la macchina da presa con un lungometraggio si sta già rivelando un successo.

Federico Berti