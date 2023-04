"Noi, abitanti del Carigiola tagliati fuori"

Con una lunga lettera, che ha preceduto un incontro in Municipio la settimana scorsa (nella foto), gli abitanti dei borghi della valle del Carigiola tornano a chiedere al Comune di Cantagallo un collegamento decente col resto del mondo.

"Noi, abitanti dei seguenti borghi: La Centrale, Peraldaccio e Sanguineta – hanno scritto alla giunta e ai capigruppi consiliari - dopo anni di ripetuti incontri e lettere inviate al sindaco e agli assessori del Comune di Cantagallo nonché alla Regione, siamo a ribadire che non abbiamo ancora una strada idonea per raggiungere le nostre case. Siamo certi che nessuna zona del comune di Cantagallo sia mai rimasta inascoltata per così tanto tempo. Ormai è di dominio pubblico che, per arrivare in questi borghi, la strada che va da Gavigno alla Centrale, per la sua forte pendenza e le condizioni di costante inagibilità dovuta ai fenomeni atmosferici sempre più eccezionali, sia inadeguata e pericolosa. Nessun mezzo di soccorso potrebbe mai transitare per raggiungere le abitazioni in caso di emergenza". Una situazione critica che va avanti da anni, quella del gioiello naturalistico unico nel panorama provinciale, e delle sue abitazioni, perlopiù seconde case che d’estate si riempiono soprattutto degli anziani natii del luogo.

"Non chiediamo la luna – dicono i firmatari – ma solo che il Comune si interessi al problema. Sappiamo che il progetto di una strada alternativa ha cifre altissime. A noi basterebbe poter passare dalla strada del Podere, magari risistemata. E sapere che da lì potrebbero passare anche i soccorsi. La risposta del sindaco, che ci ha detto che farà un sopralluogo con la Croce Rossa, ci soddisfa a metà, perché un piano per i soccorsi c’era già e prevedeva che i mezzi potessero passare anche da lì. Ma c’è una sbarra, messa dai proprietari, ci chiediamo come sia possibile".