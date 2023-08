Nodo sicurezza L’emergenza di mezza estate

Leonardo Biagiotti

Ci risiamo. Tre spaccate in una settimana in un bar, due rapine a distanza di pochi giorni tra Poggio e Seano, in più danni alle auto e furti in serie sul Montalbano. L’emergenza sicurezza è rieplosa nel cuore dell’estate, ammesso che ci sia mai stata una tregua dopo la scia di violenza della prima parte. Ormai non bastano nemmeno più le telecamere: il ladro che ha colpito il bar ha agito due volte a volto scoperto, poi è tornato una terza, evidentemente poco preoccupato di essere stato ripreso. Davvero non resta che la vigilanza privata? Non bisogna arrendersi a pagare per essere sicuri, così come a pagare per avere una sanità migliore. Bisogna insistere perché finalmente le forze dell’ordine abbiano organici adatti a Prato.