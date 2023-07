"No all’antenna" Il comitato chiede aiuto al prefetto

La nascita del Comitato "Spostiamo l’antenna Bacchereto" e un flash mob per la tutela della salute. Il Comitato di Bacchereto ha depositato la richiesta al prefetto di Prato (nella foto, il prefetto Adriana Cogode) per l’apertura di un tavolo mirato a ottenere lo spostamento dell’antenna 5G da via del Castagno ad una zona meno impattante per la salute e il paesaggio.

"In merito alle tensioni che si sono venute a creare a Bacchereto – scrive il Comitato in una nota - alcuni cittadini, mossi dall’attaccamento al loro paese e indignati che un antenna alta circa 30 metri fosse innalzata così vicino al borgo e che andasse a deturpare uno degli affacci più suggestivi sulla pieve di Santa Maria Assunta, si sono riuniti in un comitato spontaneo per chiedere la possibilità di trovare un’altra ubicazione all’antenna. Il comitato ci a tiene a precisare la non appartenenza alla scritta nei confronti del sindaco comparsa sulla piattaforma nei giorni scorsi e precisa che nessuno è contro la tecnologia e l’installazione dell’antenna, ma è importante anche salvaguardare e tutelare la bellezza del territorio e cercare di difenderlo. Per questo il comitato ha deciso di chiedere al prefetto un tavolo d’urgenza fra le parti al fine di trovare una diversa collocazione all’antenna in questione.

Dal momento che le antenne previste su Carmignano sono ancora tante da installare e non è detto che possa essere l’ultima per Bacchereto, il Comitato chiede urgentemente il piano di zonizzazione già approvato nel 2020 dal Comune che consentirebbe di porre un freno alle misure adottate dal Pnrr". Ieri sera i cittadini si sono ritrovati per un flash mob davanti al Comune. Intanto i lavori a Bacchereto sono sospesi.