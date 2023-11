No alla violenza con poesie e panchine In occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne, i Comuni Medicei organizzano iniziative di solidarietà, informazione e riflessione: presentazione di libri, panchine rosse, poesie e pranzi di beneficenza. Un modo concreto per contrastare la violenza.