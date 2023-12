"No a un nome imposto dall’alto"

"Non bisogna, in alcun modo, ripetere l’errore di cinque anni fa: un nome imposto dall’alto, gradito al partito di maggioranza relativa nella coalizione ma non agli elettori". E’ questa la sintesi del punto di vista degli esponenti di Forza Italia, Erica Mazzetti e Francesco Cappelli sulla scelta del candidato sindaco del centrodestra in vista dell’appuntamento elettorale del 2024.

Un intervento, quello dei due esponenti di Forza Italia, che giunge subito dopo quello della Lega Nord che ha chiesto di cambiare passo nell’individuazione del nome.

"Diciamo questo nel massimo rispetto del partito della coalizione primo per voti che legittimamente proporrà uno o più nomi, sui quali ci confronteremo, nelle dovute sedi, nel rispetto di tutti – proseguono Cappelli e Mazzetti -. Unità del centrodestra, candidato o candidata autorevole, e soprattutto squadra di governo sono le condizioni per convincere una città che ci sta dando segnali di voler cambiare. E come dargli torto dopo dieci anni di rendering e fallimenti".

Forza Italia ricorda anche il metodo adottato in passato. "Noi abbiamo fatto le nostre proposte e lavoreremo per una sintesi – concludono i due esponenti forzisti-. Ci piace ricordare che Silvio Berlusconi, anche nei momenti di massimo consenso, era solito riservare ruoli di primo piano a tutti gli alleati, anche quelli con meno voti".