Niente spettacoli dal vivo. Politeama: stop al debutto . Rinviata pure la replica di oggi

Rischio di una nuova ondata di maltempo: ieri pomeriggio il sindaco Biffoni ha deciso la sospensione di tutti gli spettacoli dal vivo in teatri, sale concerti e club fino alle 6 di questa mattina. Una scelta che ha costretto il Politeama ad annullare e rinviare a data da destinarsi lo spettacolo di apertura di stagione – Tre uomini e una culla –, per il quale il teatro era quasi sold out in orogramma ieri sera. E a farlo a poche ore dalla messa in scena. Lo staff del Politeama ha cercato di informare tutti gli abbonati e per quanto possibile tutti coloro che erano in possesso del biglietto, sia con telefonate che attraverso i canali social. In serata la decisione di rinviare anche la replica di questo pomeriggio alle 16. Lo spettacolo sarà presto riprogrammato, in base agli impegni della compagnia e alle date disponibili del teatro. I possessori del biglietto per le due recite possono anche rivolgersi alla biglietteria (0574 603758; bigliett[email protected]) per ritirare il voucher utilizzabile per altri spettacoli in programmazione. E’ invece al momento confermato l’appuntamento di martedì al Ridotto del Politeama con November Jazz e il Dario Cecchini Soul Check Trio: alle 21 sul palco il sassofonista Dario Cecchini, noto agli appassionati anche per essere dal 1998 leader dei Funk Off,affiancato da un trio eccezionale composto da Valerio Perla (percussioni), Valentina Bartoli (tastiere) e Matteo Cecchini (batteria).

Sono invece annullate entrambe le repliche di Alexo, il monologo di Claudio Morici sulle dipendenze digitali, in programma ieri e oggi pomeriggio al Magnolfi. Il Metastasio comunica che per chiedere il rimborso del biglietto si può chiamare lo 0574608501 e il 3385213739 oppure inviare una e-mail a [email protected].