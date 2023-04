Niente più spreco di cibo I pasti non consumati nelle mense scolastiche sulla tavola dei bisognosi

Basta sprechi. Tutto il cibo che arriva alle mense scolastiche e che non è sporzionato e distribuito, non finisce in discarica ma arriva sulle tavole delle famiglie più bisognose. Dopo un periodo di sospensione a causa della pandemia, è ripartito il progetto di raccolta delle eccedenze alimentari nelle mense delle scuole di Montemurlo. Un’esperienza positiva, frutto della convenzione stipulata nel 2019 tra il Comune di Montemurlo, la Dussmann Service, società che gestisce il servizio di refezione, l’istituto comprensivo ’Margherita Hack’ e l’associazione San Vincenzo De’ Paoli.

Il servizio è portato avanti dai volontari dell’associazione San Vincenzo De’ Paoli, che il lunedì e giovedì recuperano i pasti non sporzionati alla scuola media Salvemini La Pira mentre il venerdì sono alle scuole primarie Hack e Manzi. Tutto il cibo delle mense non somministrato agli studenti (circa 1350 pasti ogni giorno) è recuperato e distribuito alle famiglie bisognose del territorio. Gli alimenti avanzati sono sistemati in appositi contenitori per garantirne l’igiene e la sicurezza e quindi etichettati con le indicazioni del cibo contenuto e le modalità di utilizzo.

"Anche quest’anno abbiamo portato avanti quest’esperienza importante da un punto di vista etico e sociale - spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano -. È importante non sprecare, sopratutto in questo momento di difficoltà e rincari che sta mettendo a dura prova tante famiglie fragili, che hanno difficoltà a provvedere alle proprie esigenze alimentari. Un progetto che riproporremo in sede di gara per il rinnovo dell’affidamento del servizio di refezione scolastica e che quindi ci auguriamo possa ripartire dal prossimo settembre a pieno regime".

Sono oltre un centinaio le famiglie indigenti seguite sul territorio attraverso il progetto ’Vela’, finanziato ogni dal Comune di Montemurlo con 26 mila euro e portato avanti grazie alla collaborazione con Società della Salute Area pratese e al lavoro della associazione San Vincenzo De’ Paoli di Montemurlo e della Caritas parrocchiale di Oste.