Niente da fare per il Viaccia. Al "Ribelli" vince il Pietrasanta

VIACCIA: Cecconi, Pittalà, Baskhimi, Querci, Fedi (60’ Baldi) Ferroni, Virdò (60’ Varago) Fofana, Yahon, Ridolfi, Rozzi. A disposizione:Calvani, Pelagalli, Aiello, Hisely, Bellucci, Vannucci, Caca.

All.:Facchini

PIETRASANTA: Citti, Romanelli, Laucci, Ceciarini, Da Prato, Bartoli (55’ Della Pina) Szabo, Aquilante, Bruzzi, Biagini, Falorni. A disposizione: Giromini, Adami, Bellè, Bonini, Sessa, Raffetà, Terigi, Mattiello. All.Dalla Bona

Arbitro: Muhammad Subhan di Pontedera, coadiuvato da Francesco Magnelli e Alessio Dennis Vedda

Reti: 4’ e 14’ Bruzzi, 27’ Aquilanti, 45’ Laucci, 75’ Fedi, 78’ Rozzi (rig.) 82’ Vannucci.

"Giocavamo contro una delle squadre più forti del gruppo, forse la più forte. Male nel primo tempo, nel secondo siamo emersi approfittando anche di un momento di appagamento degli avversari. Mi è piaciuta se non altro la reazione, dobbiamo ripartire da qui".

L’allenatore Federico Facchini (nella foto) ha così commentato la sconfitta rimediata ieri in campionato al Ribelli dal suo Viaccia, contro il Pietrasanta.

Il sodalizio versiliese, che sta lottando per la vittoria del girone A, si è imposto per 4-3 al termine di un incontro pirotecnico. Gli ospiti sono partiti premendo sull’acceleratore riuscendo a trovare la via della rete per ben quattro volte nel primo tempo (con il primo gol, realizzato da Bruzzi, arrivato dopo soli due minuti) andando negli spogliatoi sul 4-0.

A quel punto il match sembrava ormai archiviato e gli uomini di Dalla Bona si sono evidentemente rilassati. Forse anche troppo, perché la banda Facchini è tornata alla carica: prima Fedi e poi Rozzi su rigore (due volte) hanno ridotto le distanze e sfiorato una rimonta che sarebbe stata epica.

Il Viaccia resta ultimo in campionato e l’attenzione andrà adesso al prossimo fine settimana, con la trasferta ad Uliveto Terme che vedrà Ferroni e soci sfidare l’Urbino Taccola.

Insomma riparte la sfida per una salvezza che saprebbe di miracolo: è arrivato un nuovo stop dopo la vittoria che avevadato fiducia contro il Firenze Ovest.

Giovanni Fiorentino