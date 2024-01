Niente Befana in piazza. Tradizione annullata per l’allerta meteo. Ecco le altre iniziative

PRATO

Epifania di maltempo e quest’anno niente Befana dei pompieri: la discesa della vecchietta dal campanile del Duomo, iniziativa apprezzata e premiata ogni anno dalla presenza di tanti bambini, è stata annullata. Il comitato organizzatore, composto dai vigili del fuoco, dal comune di Prato e dalla curia vescovile, ieri mattina ha preso questa ecisione in seguito all’allerta arancione diramata fino alle 18 di oggi, quando la Befana avrebbe dovuto distribuire regali e dolciumi ai bambini, secondo la tradizione. La Befana andrà comunque a trovare i degenti dell’ospedale Santo Stefano stamani alle 11. La simpatica vecchietta arriverà i bambini anche al Museo di Palazzo Pretorio: domani ci sarà la "Caccia" all’anello perduto di Margherita Datini, un laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni che dovranno risolvere una serie di enigmi per ritrovare l’anello. Si comincia alle 16 e il costo è 5 euro a partecipante. Prenotazione obbligatoria alla mail [email protected]. E Palazzo Pretorio domani tornano gli appuntamenti per gli appassionati di arte e musica con la Colazione ad arte: alle 10,30 è in programma il concerto a cura della scuola di musica Verdi con Matilde Belli, allieva della classe di arpa della professoressa Elena Castini. Costo 10 euro, prenotazione obbligatoria: 0574 1837859 o [email protected].

Al Museo del Tessuto ultimi giorni per visitare la bella mostra "Kimono. Riflessi d’atre fra Giappone e Occidente" che chiude domenica. L’orario di apertura oggi è dalle 10 alle 19, domani dalle 15 alle 19. Il biglietto intero (19-65 anni) costa 10 euro, il ridotto 8 euro, per le famiglie 16 euro.

Non mancano le iniziative nei circoli. A Cafaggio tutto pronto per il laboratorio degli Spelacchiotti resistenti: oggi alla casa del popolo dalle 16 bambini e genitori potranno realizzare insieme dei pupazzi "erbosi" sotto la guida di Francesca Nerattini e Rosanna Tortolini. Un altro laboratorio al circolo de La Macine Costa Azzurra dalle 16: ad ogni bambino viene chiesto di portare una scarpa che non usa più, questa verrà colorata e decorata e con un po’ di terriccio trasformata in una piantina da portare a casa. L’iniziativa è di Riciclidea ed è necessario prenotare: 348.6945341. Poi verso le 18 arriverà la Befana per distribuire calze e dolcetti a tutti i bambini. Alle 21 spazio al concerto gospel dei "Black and White Ensemble". Ingresso gratuito ma è meglio prenotare i posti: 348.6945341. La Befana con i suoi doni arriverà anche al circolo I Risorti di via Firenze, intormno alle 18.30.

Domani due iniziative a La Macine: la mattina (ore 10) al chiesino dei Malsani in via Firenze concerto "Movie guitar duo" a cura della Scuola di Musica di Calenzano con Giorgio Rossini (chitarra e arrangiamenti), Luca Tesi (chitarra). I musicisti proporranno brani tratti da colonne sonore. Ingresso libero. Il pomeriggio (ore 16,30) al circolo Costa Azzurra in via Firenze divertente spettacolo per tutta la famiglia "Te lo do io il Natale" a cura di Interazioni Creative Teatro. Anche qui ingresso gratuito ma la prenotazione i è consigliata: 346.0034249.

A Montemurlo dalle 15.30 festa al circolo Gelli di via Montalese. Animazioni, balli e calze gratis per tutti.

M.S.Q.