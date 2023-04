Niente autobus e treni ridotti

Domani sarà una giornata senza bus. Se per il 25 aprile Autolinee Toscane aveva previsto un servizio festivo, per il 1° maggio invece la circolazione degli autobus è stata completamente sospesa, ospedale compreso. Questa la decisione presa dall’azienda che inevitabilmente andrà a creare disservizi a tutti coloro che volevano spostarsi in bus per la festa dei lavoratori, soprattutto a chi dovrà recarsi al Santo Stefano. Lo stop programmato da Autolinee Toscane vale sia per il servizio urbano che per quello extraurbano.

Una situazione, quella pratese, ben differente dal fiorentino, dove invece i bus circoleranno con orario festivo a eccezione delle linee 21, 24, 40, 43, 44, 49 e 61 che risultano sospese. Anche a Pistoia ci sarà un po’ di circolazione di bus, limitata alla linea H che effettuerà comunque orario ridotto. Da Autolinee Toscane arriva inoltre il consiglio ai passeggeri di "verificare con anticipo gli orari e i servizi in vigore in questi giorni di festività, consultando il sito at-bus.it".

Sui binari invece sarà in vigore l’orario festivo, che prevedendo già un ridotto numero di collegamenti sarà garantito al cento per cento nonostante permangano difficoltà a causa del disastro di Castello.