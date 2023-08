Nido "Albero Verde", scatta la petizione dei genitori

Bando in ritardo per il nuovo gestore dell’asilo nido "L’Albero Verde" ed è ancora polemica fra l’ex giunta Puggelli e quella di Palandri. L’asilo riaprirà a settembre con il vecchio gestore al quale è stato prorogato l’incarico, ma per l’ex sindaco i tempi per fare il nuovo bando c’erano.

"La giunta Palandri e l’assessora Cataldi – dice – avevano ben due mesi per pubblicare una gara, pronta da maggio, perché ereditata da chi li ha preceduti, ma hanno lasciato che il tempo passasse senza muovere un dito. Pubblicato il bando da noi ereditato, sindaco e giunta hanno deciso di revocarlo inspiegabilmente il 9 agosto. Risultato? Settembre è alle porte e le famiglie non hanno certezze circa la continuità dell’offerta educativa. Perché non ci spiegano come hanno fatto a perdere così tanto tempo? Questi loro errori lasciano le famiglie in una situazione di dubbio che non giova neppure al nido stesso. Chiediamo la continuità del servizio".

Secondo il gruppo "Poggio Insieme", la nuova giunta non ha risposto neanche ai genitori che avevano depositato in Comune (il 4 agosto) una raccolta di circa 200 firme per chiedere rassicurazioni. I genitori hanno lanciato anche la petizione "opponiamoci al cambio di gestione dell’asilo nido l’albero verde" sulla piattaforma change.org.

M. Serena Quercioli