Nidi d’infanzia e gioco Le iscrizioni on line si chiudono il 28 aprile

C’è tempo fino al prossimo 28 aprile per completare l’iscrizione sulla nuova piattaforma SiMeal, che da luglio prossimo sarà adottata dall’amministrazione anche per la gestione dei servizi della refezione scolastica e del trasporto. Sono aperte, infatti fino al prossimo 28 aprile, le iscrizioni ai nidi d’infanzia e allo spazio gioco comunale per per l’anno 20232024.

Possono presentare domanda i genitori de bambini nati dal 1 gennaio 2021 al 31 agosto 2022.

La domanda deve essere compilata online collegandosi al sito del Comune di Montemurlo. Le strutture comunali che potranno accogliere i bambini sono il nido d’infanzia Tata Badà (via Morecci ), il nido “Piccino Picciò” (via Toti, 17 - Oste) e lo spazio gioco “Il Libro Parlante” (piazza Don Milani, alla biblioteca comunale Della Fonte). Per poter compilare la domanda è necessario essere in possesso di Spid (sistema pubblico di identità digitale). Anche quest’anno il Comune di Montemurlo ha organizzato un open day, una giornata con i nidi d’infanzia aperti alle famiglie per conoscere gli spazi e il personale educativo che si terrà sabato.