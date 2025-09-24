Niccoli compie 100 anni e festeggia. La mostra, tre concerti, mille ricordi

Prato, 24 settembre 2025 – Si contano sulle dita le attività commerciali in grado di festeggiare a Prato i cento anni di vita. Una di queste è la Casa Musicale Niccoli che ha preparato un compleanno da condividere con tutta la città, quella Prato che non ha mai mancato di manifestare amore e affetto nei confronti di un negozio che non era solo un negozio, ma una vera e propria istituzione, parte integrante della storia cittadina. Tanto da soffrire per la chiusura avvenuta nel 2012, tanto da gioire per la riapertura in via dei Tintori al civico 20 nel 2017. Martedì 14 ottobre alle 17.30 in palazzo Banci Buonamici sarà inaugurata una mostra che ripercorrerà questo secolo di vita, in compagnia della musica. Foto, cimeli, memorabilie, radio d’epoca, apparecchi stereo, oggetti da collezione dischi e tanto altro in esposizione fino al 22 ottobre. Un tuffo nel passato, arricchito da tre eventi musicali sempre nei luoghi della mostra ad ingresso libero, pensati dalla famiglia Niccoli per condividere questo compleanno insieme ai pratesi. Tre concerti con protagonisti tre talenti pratesi: venerdì 17 alle 21 ecco il grande chitarrista Riccardo Onori, per l’occasione in compagnia di Donald Renda (batterista di Vasco Rossi) e Michele Papadia, sabato 18 alle 21 l’attore cantate Marco Cocci con pezzi suoi e altre cover, infine domenica 19 alle 17 il grande Riccardo Galardini insieme ad altri musicisti. Tre artisti che hanno sempre mantenuto un rapporto stretto con la Casa Musicale Niccoli.

Ma ogni pratese conserva un ricordo personale legato al tempio della musica del centro storico, frequentato dai collezionisti di tutto il mondo, che nel corso del tempo ha cambiato sede più volte. Tutto nasce per volontà di Raffaello Niccoli, compositore, musicista, accordatore, nel primo negozio di via Cairoli 44 per poi passare nel 1975 in piazza delle Bigonge, fino a trasferirsi recentemente nella nuova sede in via dei Tintori. Cento anni di vita, dai grammofoni agli spartiti, dai 78 giri ai 45, passando per le musicassette i long playing, fino ai compact disc che hanno fatto la felicità di intere generazioni. “Voi avete il Niccoli a Prato” dicevano in molte altre città con una punta d’invidia. “Lì si trova tutto”. Qualunque fosse la richiesta, anche la più strana ed impossibile, la famiglia Niccoli nelle figure di Raffaello, Alfredo, Osvaldo, Antonella e, Aldo, era in grado di accontentare il cliente. Compresa l’ultima generazione rappresentata da Romeo, il figlio di Antonella. Senza contare le più grandi personalità delle sette note che sono passate in negozio, magari lasciando una foto con dedica: da Louis Armstrong a Milva, da Gilbert Becaud a Pavarotti, Massimo Ranieri, Claudio Villa. Come i grandi attori in tour al Teatro Metastasio che non mancavano di fare un salto dal Niccoli.

Non un semplice negozio, perché sarebbe riduttivo ed ingiusto definirlo così. Piuttosto un luogo prezioso, una sorta di piacevole moderna agorà a cui facevano riferimento tutti gli amanti della musica. Gli appassionati della classica e della lirica, i fans della Callas o della Tebaldi che davano vita a pacate discussioni, tra un acquisto e l’altro. Beatles o Rolling Stones? Battisti o De André? Ramazzotti o Pausini? Chi vincerà Sanremo? Oppure... quando saranno disponibili i biglietti per il nuovo concerto di Renato Zero? Tutto questo è stato e sarà sempre la Casa Musicale Niccoli. La mostra e i concerti in programma sono stati realizzati anche grazie all’associazione culturale Terrena con Alfio Tiezzi presidente. Barbara Cianelli curatrice, Leonetto Vignali organizzatore. Buon compleanno Casa Musicale Niccoli. Ancora cento di questi giorni!