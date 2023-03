Next Generation Prato: il Pnrr e lo sviluppo

Una conferenza per capire e per monitorare come sta cambiando la città che potrà essere seguita in streaming. Si tiene oggi dalle 10 alle 13 nella sala auditorium della Camera di Commercio di Pistoia-Prato l’iniziativa Next Generation Prato - come cambia la città.

Dopo poco più di un anno dal lancio di Next Generation Prato, l’appuntamento servirà per fare il punto sullo sviluppo della città di Prato e sui fondi Pnrr.

Saranno presenti il sindaco Matteo Biffoni, la presidente della Camera di Commercio Dalila Mazzi, gli assessori Valerio Barberis all’economia circolare, Benedetta Squittieri alle attività produttive, Simone Faggi al sociale e Giacomo Sbolgi al coordinamento e monitoraggio finanziamenti Pnrr, oltre ai rappresentanti delle categorie economiche, sociali e professionali della città.

L’iniziativa, la cui partecipazione in presenza è ad inviti, potrà essere seguito da tutti in diretta streaming sui canali di Città di Prato, YouTUbe [email protected] e Facebook www.facebook.comcittadiprato.