"Nessuna resa dei conti Progetto aperto a tutti verso le amministrative"

Presidente Calamai, da sostenitore della mozione Schlein si aspettava una vittoria così netta in provincia su Bonaccini?

"Soprattutto nella fase conclusiva della campagna delle primarie si sentiva un crescendo di entusiasmo e partecipazione. C’era la sensazione che ci fossero sempre più consensi intorno a Elly. Certo, il risultato è stato importante nelle dimensioni, ma credo nasca dal fatto che Schlein incarna energia fresca, una ventata di rinnovamento. Per i nostri elettori e simpatizzanti è la figura giusta per rilanciare il partito".

Alla luce del congresso nazionale e regionale cosa accadrà nel Pd di Prato?

"La priorità è ripartire tutti assieme, lavorare con unità e con la consapevolezza di dover stare vicini nel modo giusto alle persone. Non ci sarà una resa dei conti, ne sono convinto. Dimostreremo capacità di rilancio a Prato e in tutta Italia".

Al di là della vittoria di Schlein la partecipazione è stata però la più bassa di sempre in provincia di Prato…

"Non nascondo che c’era un po’ di timore sull’affluenza, ma le 6.000 persone che si sono recate ai seggi rappresentano una presenza significativa, soprattutto alla luce delle condizioni meteo. Anzi voglio ringraziarle tutte. Certo, sono numeri non paragonabili con quelli di altre edizioni delle primarie, ma questa è stata la partecipazione del rilancio del Pd. Hanno votato tanti giovani, tante donne, si è creato uno spirito nuovo. E questa a mio avviso è la vera nota positiva delle primarie di domenica".

Anche a Montemurlo ha vinto Schlein. Qual è stato il ruolo dei sindaci in queste primarie?

"Non confonderei l’aspetto locale con quello delle primarie. Qui si eleggevano il segretario nazionale e quello regionale, quindi complimenti a Elly Schlein e a Emiliano Fossi. Domenica per il Pd c’era in ballo un’identità da riconquistare, la costruzione di un nuovo progetto che torni a parlare alle persone. Una votazione slegata dal ruolo degli amministratori locali. A Montemurlo, ad esempio, non ha vinto il sindaco, ma un gruppo e un insieme di persone che hanno individuato in Schlein la risposta per la ripartenza del Pd e il superamento di una certa distanza con l’elettorato".

Perché Schlein ha vinto?

"Per i temi proposti. La mozione è tornata a parlare di sanità, di diritti e di scuola con la chiarezza che ci voleva. Non dimentichiamoci che come partito dobbiamo puntare a ridurre le disuguaglianze. Senza nulla togliere a Bonaccini, che ritengo un ottimo amministratore e dirigente di partito, Schlein ci potrà portare a nuovi successi".

Cosa si aspetta dal Pd nell’anno che condurrà alle amministrative di Prato, Montemurlo e vallata?

"Un progetto, che venga portata avanti l’attività comune guardando oltre, nel tentativo di migliorare le condizioni di vita delle persone. Questo però dovrà avvenire con la consapevolezza che le varie sensibilità presenti nel partito sono una forza e un arricchimento per rendere la nostra proposta quella più convincente di tutte". Stefano De Biase