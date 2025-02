Nervi per Tipo. L’ingegnere e le industrie

Sarà da La Cartaia di Vaiano, nel cuore della Val di Bisenzio, la partenza dell’appuntamento di sabato con le visite guidate di Tipo – Turismo Industriale Prato. E il protagonista non potrà che essere il celebre ingegnere e architetto che ha rivoluzionato l’architettura del lavoro, a Prato e non solo: Pier Luigi Nervi. Il tour partirà alle 15 dalla località La Cartaia (in via della Cartaia 3), dove ha sede un’azienda particolare, Millenium, specializzata in vele high performance. Poi la tappa a Prato per una visita all’ex Anonima Calamai e alle sue avveniristiche strutture in cemento armato. Nervi, il grande ingegnere e architetto, tra le due guerre fu chiamato dagli industriali pratesi a rinnovare e ampliare le fabbriche tessili all’epoca in grande espansione. A Prato ha potuto sperimentare nuove tecniche costruttive con l’utilizzo del cemento armato, rivoluzionando l’architettura del lavoro dell’epoca. Con il tour tra la Val di Bisenzio e il centro di Prato, si andrà alla ricerca di antichi opifici tessili e magnifici esempi di archeologia industriale, nei quali emergono i tratti caratteristici e le soluzioni tecnologiche innovative dell’opera di Nervi.

Il pomeriggio si concluderà nello spazio di arte e cultura contemporanea Lanarchico dell’artista Marco Biscardi in via Guido Monaco, dove si potrà visitare anche la mostra Alte connessioni, un viaggio tra Cina e Italia. Gli artisti Cai Yutong, Du Haoyang, Xiao Ying, Yang Yuhao, Zhang Chongyan e Zao Meici hanno lavorato per un’intera settimana nello studio-atelier di Biscardi, fondendo le loro visioni creative per dar vita a nuove commistioni artistiche. Le creazioni realizzate durante questa intensa residenza saranno raccontate dai protagonisti. Il costo del tour è di cinque euro, la prenotazione è obblitatoria sul sito o i canali social di Turismo Prato, o direttamente su Ticketone. Il prossimo appuntamento con Turismo Industriale Prato, sarà il Tipo Festival, che si terrà dal 4 all’8 aprile e di cui presto saranno anticipati i dettagli.