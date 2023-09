Nello Cecchi scomparso a 93 anni "La sua vita al servizio del paese"

La sua lavanderia ha servito generazioni di poggesi e anche dopo il pensionamento, Nello Cecchi è rimasto un personaggio conosciuto e stimato. E’ morto a 93 anni l’ex titolare della "Tintoria Cecchi", un piccolo negozio fondato nel 1920 e chiuso nel 2020 con l’ultima gestione di Maria Pilotta,ex dipendente di Nello che poi la rilevò. La lavanderia è sempre stata in via Umberto I, ha passato la seconda guerra mondiale e l’alluvione del 1992. "In periodi difficili - ricorda Sergio Campanelli, presidente della Misericordia – Cecchi si mise a servizio del paese rendendosi disponibile a fare l’autista di ambulanza. Tante volte ha lasciato il lavoro in lavanderia per correre a prestare aiuto. Nello ha amato il nostro Poggio impegnandosi in varie associazioni e l’ultimo suo sacrificio è stato quello di lavorare con tenacia affinché negli anni Ottanta non venisse chiuso il circolo Ambra". Anche la Pro Loco e l’amministrazione comunale si uniscono al dolore della famiglia di Cecchi. Il funerale oggi alle 11 nella chiesa del Santissimo Rosario.