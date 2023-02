"Nelle botteghe troverete consigli e affidabilità" Il parere dei commercianti che resistono alla crisi

Cosa pensano i negozianti di Poggio a Caiano del dilagare dell’e-commerce? Ne abbiamo intervistati alcuni. La prima è Roberta Cecchi, che gestisce i negozi di abbigliamento Mimì Muà e City Bag in via Garibaldi e ci riferisce che questo non la spaventa: lei punta sul rapporto diretto con il cliente e l’attenzione alle sue esigenze.

Lo stesso vale per la profumeria "La perla parfum&beauty": l’importante è prendersi cura di chi da sempre si affida ai loro consigli e non è abituato al commercio digitale. Molte persone, infatti, scelgono ancora la vendita assistita, che richiede anni di esperienza e studio, per darti ciò che in un negozio online non troverai mai: consigli personalizzati, gentilezza, affidabilità. La stessa opinione viene espressa dalla proprietaria dell’Erboristeria Medicea, per cui la vendita diretta rimane insostituibile. Diversa è la situazione del chiosco-edicola di via Garibaldi: Franca Giovagnini ci dice che delle tre che c’erano a Poggio, la sua è rimasta l’unica. "Noi siamo l’ultima ruota del carro - spiega Franca Giovagnini - penalizzati dai giornali online e dal mercato libero, che permette ai supermercati di vendere gli stessi articoli".

La sua edicola va avanti grazie a chi continua a comprare giornali, figurine o giocattoli.