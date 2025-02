Nelle biblioteche . Letture al buio e l’Ora delle storie

Due appuntamenti per i più piccoli nelle biblioteche. Domani alle 17 la rassegna Mi illumino di meno farà tappa alla biblioteca Ovest con Letture al buio, iniziativa gratuita a cura della Fondazione Ami. Bambini e bambine dai 4 ai 7 anni sono chiamati a raccolta e sono invitati a portare una torcia per ascoltare appassionanti e divertenti letture al buio, all’insegna della sostenibilità e del risparmio energetico, seguite da un laboratorio creativo. Prenotazione obbligatoria: 0574 801312 o [email protected]. L’iniziativa nazionale M’illumino di meno, promossa da Radio 2 Rai – Caterpillar, che fa tappa a Prato questa settimana, propone una serie di appuntamenti coordinati dal Comune con tante realtà cittadine coinvolte, per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Oggi pomeriggio, invece, nella sala ragazzi della Lazzerini alle 17 è in programma L’ora delle storie: le bibliotecarie leggeranno ai bimbi dai tre ai sei anni albi illustrati, filastrocche, libri-gioco, libri senza parole e storie brevi. Si può arrivare in qualunque orario tra le 17 e le 17.45 e non è richiesta la prenotazione.