Nell’arte e nella storia con Prato cultura

Due visite guidate a cura di Prato cultura, per un’immersione nella storia e nell’arte. Sabato alle 15 visita al Convitto Cicognini (costo 15 euro, prenotazione aperte), una scuola che ha fatto scuola, edificio austero che ha formato classi di intellettuali, politici e vescovi. Domenica alle 15.30 la visita guidata sarà nella Chiesa Ognissanti (in piazza Ognissanti, a Firenze. Costo 15 euro). Sarà un’occasione per conoscere la chiesa fiorentina di Ognissanti, una gemma poco conosciuta ma ricca di tesori artistici: dal Crocifisso di Giotto agli affreschi di Ghirlandaio e Botticelli (che qui è sepolto). La chiesa di Ognissanti si presenta con una facciata barocca anche se le sue origini sono molto più antiche. La sua edificazione risale alla metà 1200 quando a Firenze si stabilì l’ordine degli Umiliati. La chiesa conserva ancora capolavori che meritano di essere visti: dalla cappella della famiglia Vespucci (la stessa del navigatore Amerigo che diede il suo nome al nuovo continente) con gli affreschi del Ghirlandaio che ci ha lasciato un ritratto del giovane Amerigo, al sant’Agostino dipinto dal Botticelli, passando per il famoso crocifisso ligneo di Giotto. Prenotazione obbligatoria: [email protected]; 340-5101 749 dal martedì al venerdì dalle 10 alle 17.