Nella fuga ingoia 20 dosi di cocaina Arrestato un pusher al Serraglio

Ancora controlli su tutto il territorio per stroncare il fenomeno dilagante dello spaccio di droga in città. E l’ultimo "colpo " messo a segno è stato quello dei carabinieri della Tenenza di Montemurlo che hanno arrestato uno spacciatore al Serraglio e ne hanno denunciato un altro. L’arresto arriva dopo le tante segnalazioni e proteste di residenti e commercianti della zona del Serraglio, stanchi delle cattive frequentazioni della zona, dei pusher e dei tossici che arrivano a Prato per comprare la droga, "farsi" e poi ripartire. Motivo per cui le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli elle ultime settimane. Solo la polizia, la scorsa settimana, ha eseguito due pattuglioni nella zona fermando e controllando decine di persone.

I carabinieri, invece, hanno arrestato un pusher sabato sera, sempre nell’area adiacente al Serraglio. Secondo quanto riferito, i carabinieri hanno notato un nigeriano di 34 anni che, alla vista dei militari, ha ingerito qualcosa. E’ stato subito fermato e portato in ospedale per gli accertamenti. Lo straniero è stato sottoposto a una radiografia che ha evidenziato come l’uomo avesse appena ingerito venti dosi di cocaina. A quel punto, l’uomo è stato sottoposto a fermo. La quantità infatti era tale da disporre l’arresto. Lo straniero sarà giudicato per direttissima. Quello di ingerire gli ovuli di droga è un sistema che i pusher usano da tempo per nascondere le dosi. Per capire se si tratta davvero di droga, devono essere sottoposti a una radiografia al pronto soccorso.

Ma non è l’unico spacciatore fermato nella serata di sabato. Qualche ora prima i carabinieri hanno bloccato un altro uomo a San Paolo. In questo caso si trattava di un giovane marocchino che è stato sorpreso a cedere una dose di cocaina a una donna di Montale. L’esiguo quantitativo della droga e il fatto che lo spacciatore fosse incensurato ha fatto scattare solo la denuncia a piede libero nei confronti del marocchino. La donna, invece, è stata segnalata alla Prefettura di Pistoia quale acquirente dello stupefacente.

In entrambe le operazioni sono stati sequestrati, oltre alla droga, anche 600 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I controlli delle forze dell’ordine nella zona del Serraglio andranno avanti con cadenza molto ravvicinata nei prossimi giorni per dare una risposta ai cittadini e ai negozianti che da tempo chiedono che tutta l’area sia messa in sicurezza da spacciatori e tossici. Una "lotta" che va avanti da molti anni e su cui non è possibile abbassare la guardia.