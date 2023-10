Nella cooperativa ora c’è il dj set : "Disco per i nostri ragazzi speciali"

L’obiettivo sembra tra i più semplici, vivere la normalità, ma quando si parla di persone con disabilità fisica o mentale, il traguardo non è mai scontato. Al centro diurno della cooperativa La Tarta-ruga di via Menotti a Montemurlo, ci sono riusciti e i 18 utenti, dai 25 ai 72 anni, sono occupati in attività quotidiane, dal ballo alla cura della persona, tanto da essere ben inseriti nella vita sociale della comunità. "Vogliamo favorire quanto più possibile l’autonomia dei nostri ragazzi in un contesto di normale vita quotidiana - dice la presidente della Tarta- ruga, Barbara Forasassi –. Andiamo al mercato, prendiamo l’aperitivo in centro e da quest’anno una volta al mese la domenica pomeriggio, qui alla Tarta-ruga, abbiamo iniziato la discoteca". La prima domenica di ’Disco vibes’ si è svolta con grande successo e fino a gennaio, una domenica al mese sarà dedicata alla disco dance. "La discoteca è aperta anche agli utenti di altri centri diurni e a soggetti che non frequentano il centro ma che vanno a scuola. Per i ragazzi è un piacevole momento di incontro e di svago, mentre le loro famiglie possono decidere se stare con noi o prendersi qualche ora di libertà e relax. A fine giornata poi andiamo tutti insieme a mangiare la pizza - prosegue la Forasassi -. Un’iniziativa che dà sostegno alla famiglia e allo stesso tempo offre un’occasione ricreativa per i ragazzi". La settimana del centro diurno è cadenzata da varie attività: ci sono i laboratori di danza, tenuti da esperti dell’associazione Damas y Caballeros, quelli di teatro con Lucia Padovani, di arte e di cucina regionale. Ogni mese è protagonista una diversa regione italiana e i ragazzi imparano a cucinare i piatti più noti della tradizione.

L’altro importante laboratorio per favorire l’autonomia è quello dedicato alla cura della persona: gli ospiti imparano a fare la pulizia del viso, a pettinarsi, ad acconciare i capelli e a fare la manicure. Prima di andare al mercato o fare la spesa al centro è tempo di simulazioni: si programma cosa si deve comprare e quanti soldi serviranno. Lo scorso settembre erano a Villa Guicciardini per Umberto Tozzi e a breve andranno a vedere i Pinguini Tattici nucleari a Firenze. Già in programma anche le serate a teatro, la cooperativa ha fatto un abbonamento al teatro Verdi di Montecatini per assistere ad alcuni spettacoli. Tutti gli spostamenti sono favoriti dalla disponibilità di un mezzo della Misericordia di Oste. "Montemurlo è un territorio che dimostra di essere capace di fare vera inclusione", conclude l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti.

Silvia Bini