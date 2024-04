Nel tunnel del gioco d’azzardo. Videolottery: Prato è maglia nera. In un anno giocati 318 milioni

PRATO

Prato maglia nera per il gioco d’azzardo, con oltre 318 milioni spesi alle videolottery nel 2022 (la spesa è di 1800 euro procapite). Dati ancor più alti se comparati con i 115 milioni della vicina Firenze e i 46 milioni di Livorno. E poi sono stati registrati 173,4 milioni spesi per i giochi di abilità online (poker, scacchi, bridge ecc.). Questi i dati emersi dal progetto "Prato in gioco", che si è concluso dopo tre anni.

Il bilancio è stato tracciato ieri in dall’assessora alla Sicurezza Urbana Flora Leoni e dall’assessora alle Attività Produttive Benedetta Squittieri insieme ai rappresentanti delle cooperative e degli enti che hanno portato avanti il progetto, sostenuto dal Comune, da Anci Toscana insieme a Feder sanità Anci, Cat, Gruppo Incontro e Pane e Rose. Era presente inoltre la dottoressa Antonella Manfredi, responsabile del Servizio dipendenze dell’Usl Toscana Centro.

Per arrivare a numeri e risultati sui soldi spesi nel gioco d’azzardo il progetto ha utilizzato anche l’App Gioco Legale, che ha permesso di rilevare informazioni in forma anonima. Il progetto si è declinato poi nel contatto diretto, con la distribuzione di materiale informativo e la promozione dello sportello d’ascolto. La terza fase della mappatura ha visto la creazione attraverso l’utilizzo di "Mymaps" di uno strumento interattivo con geolocalizzazione, al cui interno sono stati registrati tutti i luoghi del territorio della città di Prato interessati dal fenomeno del gioco d’azzardo. Il totale dei luoghi di gioco rilevati è di 199:i 130 hanno deciso di collaborare al progetto.

L’équipe composta da operatori sociali, psicologi, mediatori linguistico culturali e antropologi è stata fondamentale per interagire con le persone affette da quella che è riconosciuta come una vera e propria patologia. La comunità cinese è in cima alla lista dei giocatori d’azzardo e predigile giochi come gli scacchi, il poker o il mahjong, giochi in cui non ci sono limiti di puntate e dove la barriera linguistica non risulta essere un problema.

E’ stata anche creata un’applicazione di monitoraggio dei comportamenti di gioco che si chiama "DuBetter" (il nome nasce dalla citazione del film "Do The Right Thing", "Fa la cosa giusta"): si tratta di un diario che permette di registrare il tempo trascorso a giocare, il tipo di giocata, i soldi puntati e persi ed emozioni legate al gioco, fornendo un bilancio graficamente intuitivo, immediato e rapido del proprio comportamento di gioco.