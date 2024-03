Nel "rifugio" della Villa la storia del Rinascimento

La Villa medicea di Poggio a Caiano divenne in quei tragici anni il rifugio di alcuni fra i più grandi capolavori della storia dell’arte, il luogo in cui mettere in salvo la bellezza. Lo sgombero delle Gallerie fiorentine iniziò il giorno dopo l’entrata in guerra, l’11 giugno 1940. In quella lunga estate arrivarono prima i dipinti più noti della Galleria Palatina, tra i quali la Madonna della seggiola e la Velata di Raffaello; poi quelli degli Uffizi, come l’Adorazione dei Magi e l’Annunciazione di Leonardo, la Primavera e la Venere di Botticelli, la Madonna del Cardellino di Raffaello, la Vergine e Sant’Anna del Masaccio; arrivarono i camion dall’Archivio di Stato di Firenze, dalla chiesa di Santa Croce, dal conservatorio Cherubini, dal Museo Horne e dal Museo dell’Opera del Duomo, dal Bargello e dall’Ospedale degli Innocenti: un migliaio tra dipinti, sculture, oggetti d’arte, casse con documenti d’archivio. Donatello, Piero della Francesca, Andrea del Sarto, Filippino Lippi, Bronzino, Parmigianino, Perugino, Mantegna, Tiziano, Rubens, Caravaggio..., fu una concentrazione di capolavori senza eguali nella storia, con casse e camion che arrivavano e che dall’ottobre 1940 iniziarono anche ripartire, spostando parte delle opere in altri rifugi, in base all’evoluzione della guerra. Poi nell’ottobre del 1942, le grandi sculture: il custode della Villa Aldo De Luca prese in consegna il San Giorgio, il David in marmo e il Marzocco di Donatello, insieme al Bacco di Michelangelo. Nel luglio del 1943 a Poggio si contavano ancora oltre duecento dipinti degli Uffizi, cento della Galleria Palatina, settanta casse con sculture e oggetti del Bargello, le preziose carte dell’Archivio di Stato di Firenze. Un mese dopo il trasloco più spettacolare: su un carro trainato dai buoi arrivò a Poggio la statua equestre di Cosimo I del Giambologna di piazza Signoria, con cavallo e cavaliere messi a dimora nel giardino della Villa.

Il fronte della guerra nel frattempo avanzava e nella primavera del 1944 si temeva che la Villa potesse diventare sede di un comando tedesco e quindi un obiettivo militare degli Alleati. A scrivere missive allarmanti dirette al soprintendente Giovanni Poggi fu anche Ardengo Soffici, l’artista poggese d’adozione: "Ti prego di accordarti subito col comando tedesco affinché provveda a lasciare questo paese fuori dalla torma", scrisse. Le bombe risparmiarono i capolavori, ma dal luglio 1944 la villa iniziò a ospitare i tanti sfollati della zona, e dal 3 settembre anche i militari allati feriti nel Salone Leone X. L’inferno della guerra e lo splendore del Rinascimento in quelle tragiche settimane.

an.be.