Nel nome di Clara Calamai: il concorso

Nel nome di Clara Calamai. La diva, l’antidiva pratese. L’associazione Nova Humanitas, con il patrocinio del Comune, ha organizzato la prima edizione di un festival teatrale dedicato alla grande attrice, in programma al Teatro Magnolfi domani dalle 17. I protagonisto del festival sono stati selezioniati tramite un piccolo concorso in cui si chiedeva di dare voce a Clara Calamai, non tanto come attrice ma come persona. Le sezioni del festival sono due: monologhi teatrali e cortometraggi. I concorrenti del prima saranno Sara Carbone, Benedetta Guasti e Francesca Storai, autrici ed interpreti dei loro stessi testi. Per i corti la sfida sarà fra Franca Borgini su drammaturgia di Elisabetta Cangioli, Angela Castiello su drammaturgia di Maria Lucia Agostini, Angelica Olmeda su drammaturgia di Thomas Otto Zinzi. Faranno parte della giuria la scrittrice Cinzia Abbate Bensi, Federico Berti, giornalista e cultore della memoria di Clara Calamai, Gabriele Marco Cecchi, sceneggiatore cinematografico e compositore, Carlo Coda, direttore artistico del Teatro Moderno di Agliana, Alla Munchenbach, attrice e formatrice teatrale, Stella Paci, presidente Uilt Toscana. Ospite d’onore sarà Franca Bonizzato, nipote di Clara Calamai. L’ingresso è ad offerta libera ma è necessaria la prenotazione al numero: 379 2415710.