Nel chiostro Sotto le stelle del jazz Stasera il Michele Marini OrganicTrio

Stasera per Sotto le stelle del jazz alle 21.30 al chiosco di San Domenico (ingresso libero) si esibirà il Michele Marini OrganicTrio composto da Michele Marini sax soprano, contralto e clarinetto, Lorenzo Frati hammond, feat Andrea Melani alla batteria. Guests della serata al sax tenore Tommaso Mannelli e Marco De Cotiis. Presenteranno il loro album Flash. La rassegna si concluderà domani sera con Easy to Love tributo a Massimo Urbani. I componenti del quartetto - Mauro Avanzini sax contralto, Alessandro Lanzoni pianoforte, Gabriele Evangelista contrabbasso e Walter Paoli batteria. A trent’anni dalla prematura scomparsa di quello che è stato forse uno dei più grandi talenti jazz italiani, ripropongono la magia dell’album Easy to Love.