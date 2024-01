Nel 2024 arriva una pattuglia in più

Buone notizie per il corpo di Polizia provinciale che nel 2023 ha potuto contare sull’assunzione di tre nuovi agenti. Due uomini e una donna che sono entrati a far parte del corpo guidato dal comandante Michele Pellegrini. Le buone notizie non sono finite perché nel 2024 è prevista un’ulteriore assunzione che porterà in totale a 12 il numero degli agenti.

Nel 2024 quindi il personale della Polizia provinciale sarà potenziato con l’assunzione di un nuovo agente in più che si andrà ad aggiungere ai tre entrati in servizio l’anno passato per un totale di 11 operatori più il comandante:

"Grazie all’ingresso di un nuovo agente - dichiarano il comandante Michele Pellegrini e il presidente della Provincia Simone Calamai - potrà essere messa su strada una pattuglia in più da impiegare sul territorio per effettuare i controlli di competenza. La Polizia provinciale ha sempre avuto come priorità la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Per questo siamo molto soddisfatti dell’attività svolta congiuntamente ad Alia, attività che riteniamo importantissima dal punto di vista di prevenzione e di controllo del territorio".