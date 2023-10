Negozio a fuoco. Evacuate diverse famiglie

Alcune famiglie che abitano in un palazzo di via Filzi sono state evacuate nella notte di venerdì per un incendio che si è sviluppato all’interno di un negozio di materiale elettrico. Per fortuna non si registrano feriti, mentre le cause del rogo sono in corso di accertamento. Subito dopo l’allarme sono intervenuti in via Filzi i vigili del fuoco e i carabinieri. A causa del denso fumo le famiglie sono state evacuate.