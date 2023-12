Negozi tra luci e ombre. Aiuti per ottenere i ristori: "Gli uffici a disposizione"

"Nel corso del 2023 Confcommercio è riuscita a raggiungere, e in molti casi a superare, gli obiettivi che si era posta in termini di crescita organizzativa e di messa a terra di politiche capaci di orientare il territorio nella direzione di uno sviluppo competitivo". L’hanno detto il presidente Gianluca Spampani ed il direttore Tiziano Tempestini (insieme nella foto), al brindisi di Natale. Dai ristori per i negozi colpiti dall’alluvione alle iniziative di promozione, l’associazione traccia un bilancio dell’anno che sta per terminare.

Pur nel contesto di un anno complesso, caratterizzato dalle spinte negative dell’inflazione, del rincaro dell’energia e delle materie prime, della crescita dei tassi di interesse e anche dall’alluvione, Confcommercio è riuscita a mantenere salda la sua rotta per i segmenti del commercio, del turismo, dei servizi.

In primis tramite la sua azione politica che ha trainato la crescita della base associativa.

Nel 2023 è andato avanti il percorso di condivisione del piano strategico di competitività finalizzato alla creazione di un brand ’Green Valley’, con tutti gli stakeholder del territorio. Nel 2023 sono stati inoltre confermati e fortemente partecipati ’Un altro parco in città’ a Pistoia e ’La Toscana in bocca’ ha conosciuto un’edizione zero di grande successo al Castello dell’Imperatore di Prato.

Non poteva mancare una stretta attenzione ai temi sociali. Per questo Confcommercio ha partecipato in prima linea al progetto ’sicurezza vera’, destinato a contrastare il fenomeno della violenza, di genere e non, mediante una formazione dedicata che ha coinvolto i pubblici esercizi.

La memoria recente rievoca, inoltre, l’impegno profuso in occasione dell’alluvione che lo scorso 2 novembre ha funestato i territori di Prato e Pistoia e che vede tutt’ora Confcommercio attiva nelle sedi competenti per il riconoscimento dei ristori dovuti alle imprese, oltre che nell’organizzazione di iniziative volte a supportare le aziende colpite. Poi c’è il fronte degli obiettivi organizzativi. In particolare, nel corso dell’anno che va in archivio, la struttura ha potenziato il numero degli addetti procedendo nella direzione di un progressivo ricambio generazionale che va nel segno di nuove e sempre più mirate competenze.

Per accorciare le distanze tra la domanda e l’offerta di lavoro, in un territorio che denuncia un evidente gap tra formazione pretesa e posseduta, Confcommercio ha poi inaugurato la sua Agenzia per il Lavoro.

"Un campo d’azione esteso – osservano Spampani e Tempestini – che testimonia la volontà di esserci sempre per il territorio e le sue imprese, con tenacia, competenze e proposte qualificate. Ora continueremo a lavorare per consolidare questi traguardi e per affrontare le nuove sfide che il futuro prossimo presenta, sempre con l’obiettivo di accrescere la competitività e il benessere del territorio".