Negozi, locali e alberghi: "Già persi tanti clienti"

Un danno economico molto importante e la richiesta di intereventi rapidi. Confcommercio denuncia i gravi problemi per il terziario a causa delle "frane che lungo la Valbisenzio continuano a tenere in ostaggio le imprese del territorio". In particolare preoccupano i ritardi nella consegna delle merci e la perdita di clienti, considerando che la vallata si raggiunge con grandissima difficoltà.

"Se i lavori per ripristinare il tratto dovessero, come ipotizzato, durare alcune settimane, il danno economico che si configurerebbe diventerebbe presto impattante – sottolineano dall’associazione – Al momento è fondamentale accorciare al massimo i tempi per il ritorno alla normalità, mentre per il futuro prossimo è necessario studiare e realizzare quei percorsi di viabilità alternativa che il territorio attende da troppo tempo".

Basta ascoltare le voci degli associati per avere la conferma che la situazione in vallata è veramente difficile per chi ha negozi o locali. "Le nostre forniture – commenta Sonia Ciolini, del forno fratelli Ciolini – sono bloccate in arrivo e in partenza. Ci hanno messo a disposizione finestre di un’ora la mattina e la sera, ma non sono sufficienti. In questa fase abbiamo difficoltà a reperire alcuni prodotti, perché i mezzi più grandi non riescono a passare: per ovviare al problema, negli ultimi giorni, abbiamo organizzato una staffetta andando incontro ai fornitori. Anche il flusso dei clienti nella zona è ridotto ai minimi termini, perché noi ci troviamo proprio in mezzo alle due frane. L’unica speranza è che i lavori procedano spediti, per tornare presto alla normalità. Al momento quantificare i danni è difficile, ma stiamo sicuramente registrando perdite importanti".

Isabella Bartoli, titolare del "Bar Italia" a Vernio, si trova nelle stesse condizioni di difficoltà. "L’affluenza della clientela è diminuita, adesso si limita a chi vive nei dintorni. Al momento con l’approvvigionamento delle materie prime riusciamo a cavarcela, ma non so cosa succederà se i lavori dureranno a lungo. Rischiamo danni importanti".

Di situazione grave parla anche Federico Stefanacci, dell’Agraria Bartolini: "Stiamo vivendo giornate davvero difficili, perché dobbiamo fare i salti mortali per ricevere i materiali di cui abbiamo bisogno. I mezzi più grandi non passano e noi dobbiamo farceli lasciare a Prato, dove andiamo a ritirarli personalmente, facendo la spola. Oltre a questo, ovviamente, registriamo un drastico calo delle vendite. È quindi necessario fare presto con i lavori".

Non va meglio alle strutture ricettive: "Abbiamo ricevuto disdette in serie e non ci sono nuove prenotazioni – spiega Lisa Nannini, di Casa Le Bandite – perché in queste condizioni non è pensabile venire qua. È urgente tornare alla normalità, senza dimenticare poi la manutenzione continuativa di tutte le strade, anche di quelle secondarie".