Negozi fino a 2500 metri: richiesti meno parcheggi

Più facile aprire strutture di vendita medie (fino a 2.500 metri quadrati) all’interno di edifici industriali e produttivi. C’è il via libera del Comune infatti a diminuire o azzerare la previsione di parcheggi di relazione, in un’ottica di recupero e di valorizzazione degli immobili di archeologia industriale. Come ha spiegato l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis, in sostanza si estende a tutto il territorio comunale la deroga al regolamento già prevista per il centro storico e per il Macrolotto Zero: "Il nuovo piano strutturale individua una serie di edifici di archeologia industriale e produttivo tipologico, quelli rappresentativi della storia del tessile e pertanto da valorizzare. Adesso si prevedono strumenti e incentivi edilizi per rendere più facili i recuperi. Questa è la prima attuazione delle strategie del piano strutturale sugli edifici di archeologia industriale. Il consiglio comunale valuterà ogni intervento e accorderà la deroga dopo aver valutato la valorizzazione degli elementi storici e architettonici e degli spazi".