Navigare a vista nell’era smart Piovono critiche

Leonardo Biagiotti

Sull’incidente ferroviario di Firenze Castello farà chiarezza la magistratura, ma ieri "gli ostaggi" del treno rimasto per oltre 8 ore fermo a Zambra si lamentavano soprattutto della mancanza di informazioni. Nessuno ha saputo nulla per ore, così hanno raccontato una volta "liberati" a Prato tra le 10,20 e le 11,20, compreso, a quanto pare, il capotreno. Possibile nell’era della comunicazione smart? "Non ci hanno calcolato proprio, all’inizio", ha detto con sincerità uno dei passeggeri diretto a Roma. Purtroppo la scarsa informazione per chi viaggia non è un problema nuovo, anche sulle tratte più brevi. E non è accettabile.