Naturart racconta anche Prato Rivista presentata "in trasferta"

Si spinge fuori dai propri confini territoriali la prestigiosa rivista bilingue "Naturart" della Giorgio Tesi editrice, società della Giorgio Tesi Group, azienda vivaistica. "Naturart" da 13 anni racconta le bellezze storico-artistiche, architettoniche, culturali ed enogastronomiche di Pistoia e il suo territorio, ma dedica spazio anche a Prato e a tante realtà della Toscana. Il numero 45 del periodico che sarà presentato proprio in città domani alle 17.30 nel complesso monumentale di san Domenico (ingresso libero) propone un articolo sulla storia della Madonna del Pisano e della Sacra cintola, reliquia che testimonia un forte legame della città laniera con Pistoia. L’iniziativa si svolge in collaborazione con il Comune di Prato, l’associazione Prato Cultura e la Diocesi pratese con l’intento di valorizzare una visione condivisa di promozione di un’area metropolitana vasta, oltre i confini territoriali pistoiesi fino a città e realtà vicine che hanno a cuore promozione del territorio, sostenibilità, green e rispetto per l’ambiente. Nella rivista spazio anche all’ambizioso progetto Green Valley di Confcommercio che ha avviato un percorso condiviso per sviluppare la competitività di Pistoia e Prato partendo dal tratto di forza comune: la loro anima verde. Agli intervenuti alla presentazione della rivista che saranno interessati, a seguire, sarà possibile partecipare a una visita guidata straordinaria alla sala della Cintola nel museo dell’Opera del Duomo, con l’ultimo allestimento inaugurato a gennaio. I posti a disposizione sono 50 e i partecipanti verranno divisi in due gruppi da 25. Per prenotazioni inviare una mail con nome, cognome e numero di telefono all’indirizzo [email protected] entro le ore 12 di oggi.