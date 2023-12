Natale al museo Soffici. In "regalo" 50 opere

Cinquanta opere che fanno parte della collezione del museo "Soffici e del ‘900 italiano" si potranno vedere fino al 14 gennaio. Domani alle Scuderie Medicee a Poggio a Caiano alle 18 inaugurazione della mostra "La collezione del Museo. Acquisizioni, opere inedite".

Queste opere appartengono alla collezione del museo, donate da artisti o dai loro eredi negli ultimi quindici anni, selezionate e raccolte attraverso un percorso tematico che, oltre ad omaggiare il talento e la generosità degli artisti e delle famiglie, fornisce un excursus sulle tendenze dell’arte nell’ultimo secolo. Gli artisti in mostra sono: Augusto Alvini, Guido Biasi, Luciano Borin, Fabrizio Breschi, Renato Cantinelli, Stefano Cipolat, Carlo Cresti, Francesco Inverni, Remo Lazzerini, Bruno Rosai, Leopoldo Paciscopi, Giancarlo Pozzi, Maria Luisa Simone, Maurizio Simonetta, Marcello Simonetta.

"Sono davvero contenta di questa mostra – dice la vice sindaco e assessore alla cultura Diletta Bresci – perché è un regalo di Natale che facciamo ai poggesi. Ma non solo a loro: l’auspicio è che le opere siano viste anche da chi abita nel territorio pratese. Una giornata a Poggio da vivere a contatto con la cultura: la mostra, il museo Soffici e poi la villa medicea. Siamo nel periodo natalizio, i ragazzi sono in vacanza e mi rivolgo in modo particolare a loro perché possano ammirare delle vere e proprie opere d’arte, come quelle esposte alla scuderie, che era più che doveroso che fossero esposte".

L’ingresso alla mostra è libero, ed è aperta tutti i giorni, Natale escluso, dalle 10 alle 13 e 14,30 alle 17,30.

M.S.Q.