Nasconde le dosi di eroina nel portachiavi: arrestato

Nascondeva le dosi di eroina pronte per essere spacciate al dettaglio all’interno di un portachiavi di pelle marrone. Un oggetto comune, che avrebbe potuto dare poco nell’occhio, se non che, quando l’uomo, un 35enne nigeriano, si è visto scoperto dalla polizia, ha tentato di fuggire, sbarazzandosi del portachiavi. Il pusher straniero è stato individuato e fermato dai poliziotti mentre si aggirava a piedi nelle strade del centro storico pratese. Gli agenti, dopo averlo fermato, hanno recuperato il ’prezioso’ portachiavi, che conteneva 20 dosi di eroina per un totale di quasi sei grammi. Il trentacinquenne nigeriano, con precedenti di polizia e senza fissa dimora, è stato condotto in Questura. E’ stato trovato in possesso anche di due lamette da barba, un paio di forbici e trenta ritagli dello stesso cellophane usato per il confezionamento delle dosi, oltre che di tre telefoni cellulari ed alcune banconote di medio taglio. Il pusher è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’arresto è stato convalidato con rito direttissimo e il giudice ha disposto per lo straniero il divieto di dimora in città.