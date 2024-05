Nasconde la droga nel gesso . Clandestino bloccato e arrestato

Ancora un colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti in città che ha portato a un arresto e a una denuncia per due pusher. I carabinieri 6° Battaglione “Toscana” con i colleghi di Prato hanno arrestato per spaccio un marocchino di 36 anni, pregiudicato, senza fissa dimora, irregolare, soggetto conosciuto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno notato, in viale Vittorio Veneto, allontanarsi velocemente al loro passaggio. Insospettiti dal comportamento, hanno deciso di fermarlo. Al controllo, è stato trovato in possesso di un involucro con 50 grammi di hashish, nascosto tra i pantaloni e la maglietta, mentre nella cavità ricavata nel gesso applicato al braccio e alla mano sinistra aveva nascosto altri 10 grammi di hashish e una bustina di cocaina. L’uomo è stato arrestato e trattenuto presso la camera di sicurezza della compagnia carabinieri a disposizione della Procura, in attesa del rito direttissimo. Anche il secondo intervento è stato eseguito dai carabinieri del 6° Battaglione “Toscana” insieme ai colleghi di Prato che, questa volta, hanno denunciato per spaccio un marocchino, di 34 anni, pregiudicato, senza fissa dimora il quale era stato sorpreso, in via Carlo Marx mentre stava cedendo un involucro con dell’hashish, del peso di 2,30 grammi a un giovane pratese, il quale ha tentato, invano, di disfarsene gettandolo in terra. Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.