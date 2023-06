Nasconde in casa un arsenale E aveva banconote false: arrestato

In casa teneva un vero e proprio arsenale. A che cosa gli servisse non è stato in grado di spiegarlo ai militari dell’Arma che l’altro giorno hanno perquisito la sua abitazione. I carabinieri della Stazione di Carmignano, nel tardo pomeriggio di mercoledì,

dopo aver appreso, a seguito di attività informativa, che un giovane del posto, italiano di di 28 anni, potesse detenere illegalmente una pistola ed il relativo munizionamento sono andati nella sua abitazione. In seguito alla perquisizione, i militari hanno rinvenuto, occultata in uno zainetto, una pistola scacciacani, priva del tappo rosso, e abilmente modificata in modo tale da renderla idonea a sparare proiettili da 9 millimetri. L’arma è risultata priva di matricola e di ogni elemento distintivo. Venivano rinvenuti, sempre nello zainetto, 88 proiettili di cui 10 inseriti nel

caricatore dell’arma, pronto all’uso, ed un coltello a serramanico a scatto della

lunghezza di 30 cm. Inoltre, occultata tra gli indumenti del comodino, è stata trovata

una busta contenente 4 banconote da cinque euro false, mentre in un baule venivano trovati una seconda pistola ad aria compressa, priva del tappo rosso, e numerosi pallini, un tirapugni ed un secondo coltello a serramanico, un imballaggio contenente numerose fotocopie di banconote da 50 euro, nonché due smartphone di cui i carabinieri non hanno escluso la provenienza illecita. Nella disponibilità del 28enne, che non risulta avere pregiudizi di polizia, è stata inoltre trovata la somma di 1.020 euro in banconote di vario taglio, ritenuta il provento

della cessione eo spendita di banconote false.

E’ stato tutto sottoposto a

sequestro. Alla fine dell’intervento, l’uomo è stato arrestato per la detenzione di arma clandestina, ricettazione,

detenzione abusiva di munizioni e detenzione di banconote contraffatte, e portato alla Dogaia a disposizione della Procura. Il pm di turno, Valentina Cosci, ha chiesto la convalida del fermo al gip vista l’enorme quantità di armi che nascondeva in casa. Il giovane dovrà dunque comparire di fronte al giudice nei prossimi giorni.