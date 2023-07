Nasconde fucile e munizioni In manette

Deteneva in casa un fucile a canne mozze alterato. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della stazione di Iolo che hanno eseguito una perquisizione nei confronti dell’uomo, delegata dal procuratore facente funzione Laura Canovai. L’uomo è stato arrestato vista la sua pericolosità – ha all’attivo diversi precedenti per reati di varia natura – e comparirà di fronte al giudice per la direttissima domani mattina. Deve rispondere di detenzione abusiva di arma. Il fucile è risultato rubato lo scorso anno in una abitazione a Quarrata. Il legittimo proprietario ne aveva infatti denunciato il furto. Il fucile era carico e pronto all’uso. Che cosa se ne facesse il pregiudicato non è stato chiarito. L’uomo è finito nel mirino degli investigatori in quanto coinvolto in un altro procedimento a suo carico. Durante la perquisizione nella sua abitazione a Galcetello è spuntata fuori l’arma e diverse munizioni. Dove si sia procurato il tutto, l’uomo, di origini italiane di 43 anni, non lo ha spiegato.

Le indagini andranno avanti per capire se con quell’arma sono state fatte rapine o messi a segno altri reati dopo la denuncia di scomparsa. L’italiano è stato portato dai carabinieri nel carcere della Dogaia in attesa del processo per direttissima.