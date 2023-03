Prato, un altro record di nascite, 16 bambini in 24 ore

Prato, 14 marzo 2023 – Un altro record di nascite all’ospedale Santo Stefano, dove nel fine settimana scorso si sono registrati 16 parti nel reparto di ostetricia e ginecologia in appena 24 ore.

Una bella notizia, che ha fatto gioire tutto l’ospedale con la direttrice sanitaria Sara Melani: è la terza dello stesso tenore dopo le altrettante nascite dell’agosto scorso (allora si sono contati 11 fiocchi rosa e 5 azzurri) e le 14 del dicembre 2020 con 6 femmine ed 8 maschi, quando ancora la pandemia da Covid 19 non aveva del tutto abbassato la testa.

Del resto il punto nascita del Santo Stefano è anche riferimento aziendale per accogliere le mamme positive al coronavirus, rimodulato con l’allestimento di posti letto in stanze a pressione negativa che consentono di far partorire donne positive al virus in assoluta sicurezza.

Una organizzazione messa a punto dall’allora responsabile, la dottoressa Anna Franca Cavaliere, che nel periodo della pandemia insieme al suo team ha seguito 400 parti di donne positive al Covid.

Da ottobre la dottoressa Cavaliere è stata nominata responsabile dell’area materno infantile del Fatebenefratelli all’isola Tiburtina, a Roma. Adesso il ruolo di facente funzione è affidato alla dottoressa Elisa Scatena.

Dunque, le giornate di baby boom si sono triplicate al nosocomio di Galciana e hanno richiesto un super lavoro di medici, infermieri, ostetriche e operatori socio sanitari del reparto di ostetricia e ginecologia.

Lo scorso anno, secondo i dati dell’Asl Toscana Centro, sono stati 1.847 i bambini nati al punto nascita del Santo Stefano, un centinaio in meno rispetto al 2021.

Sara Bessi