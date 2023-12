Nasce la coperta della gentilezza

La coperta della gentilezza nasce dall’idea della terza A della scuola elementare "Carlo Alberto Dalla Chiesa". In occasione del "Giorno della gentilezza" (13 novembre), maestre e alunni hanno pensato di realizzare un elaborato capace di ricordare e rappresentare l’importanza di vivere con gentilezza. "Quest’anno – spiegano Assunta Rita Belfiore che con le colleghe Anna Favorito e Tiziana Bonasera ha curato il progetto - l’argomento nasce dalla lettura di un libro di filosofia per bambini che, tramite delle lettere dell’alfabeto, aiuta loro a riflettere su come bisogna comportarsi nel mondo. Dopo aver parlato con i bambini su cosa poteva rappresentarci, abbiamo deciso di realizzare una coperta con le lettere dell’alfabeto che richiamino delle parole gentili". Ad ogni bambino è stata attribuita una lettera dell’alfabeto e realizzato un coding con tale lettera, poi ripetuto l’alfabeto in inglese e con "Google presentazione" è nato un lavoro che ha coinvolto tutti. Queste "mattonelle di stoffa" sono 20 cm x 20 cm, di diversi colori o tinta unita, sono state attaccate su una stoffa.

M. Serena Quercioli