Nas, controlli a tappeto nelle mense. Due non sono in regola: sanzioni

Pavimenti sconnessi, zanzariere forate, mancanza di intonaco alle pareti, macchie di umidità, sporcizia. Per queste e altre irregolarità, sono state fatte prescrizioni di adeguamento dei locali, ma nessun rilievo penale e sanzioni amministrative, fra cui du eanche a Prato. È il bilancio delle ispezioni dei carabinieri del Nas Firenze in alcune province della Toscana nel corso della campagna di controlli organizzata a livello nazionale dall’Arma d’intesa con il Ministero della Salute tesa alla verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese assegnatarie della gestione delle mense negli istituti scolastici.

Nel mirino dei carabinieri del Nas sono finite 19 mense di scuole elementari dislocate tra le province Firenze, Pistoia, Arezzo, Prato, Siena e sono state rilevate 10 irregolarità. I controlli hanno interessato sia aziende di ristorazione che operano in catering, sia le strutture scolastiche che organizzano all’interno la mensa. Nel territorio di Firenze, sono state rilevate irregolarità nei confronti di due catering e di due istituti scolastici. Si tratta, secondo quanto emerso, di lievi carenze strutturali, come mancanza di intonaco alle pareti, macchie di umidità, accumulo di sporcizia, inadeguatezza dispositivi per lotta agli infestanti. I carabinieri hanno prescritto la immediata regolarizzazione, senza elevare sanzioni. Anche in provincia di Arezzo, i Nas hanno prescritto il tempestivo adeguamento alla legge a un istituto scolastico e un servizio di catering, avendo rilevato "lievi carenze strutturali, mancanza di intonaco alle pareti, inadeguatezza dispositivi per lotta agli infestanti, mancato aggiornamento del manuale del piano di autocontrollo".

Per le stesse violazioni, i militari hanno adottato identiche prescrizione per due istituti scolastici nella provincia di Pistoia e per una scuola e un’azienda di catering nel territorio di Prato. Nessuna irregolarità è stata rilevata nelle mense scolastiche controllate nella provincia di Siena.