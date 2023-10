Nardella da solo, anzi no. Convergenza per le europee?. Mazzeo e Biffoni in campo

Il meteo in casa Pd sembra suggerire un’attenuazione dei venti di tempesta tra correnti. Ma si sa che le previsioni a distanza non sono attendibili e quel clima di pax universale che si respirava ieri alla kermesse dei riformisti al Palaffari potrebbe avere le ore contate.

Per restare al qui e ora la candidatura del sindaco Dario Nardella alle europee sembra non conoscere avversari interni al partito. Sarà vero?

Il primo cittadino di Prato, Biffoni, che si dichiara piacevolmente stupito, e onorato, nel leggere il suo nome in lizza, dice con candore di non aver mai fatto passi e di non essere mai stato contattato per affiancare Nardella quale rappresentante della corrente riformista che fa capo a Bonaccini, ieri a Firenze per dare forza alla voce di ’Energia popolare’, l’area politico-culturale che a lui fa riferimento e che, dopo Cesena dove si era presentata, ieri è approdata a Firenze per mettere alcuni punti punti fermi e dire a Schlein: ci siamo e vogliamo contare. C’erano tutti, o quasi.

Nardella, sinché le luci della kermesse sono rimaste accese avrebbe dovuto essere l’unico protagonista, l’esponente Pd che in solitaria doveva guadagnare voti nel proporzionale puro per passare all’europarlamento nella maxi circoscrizione che comprende Toscana, Lazio, Umbria e Marche.

Ma a luci spente si scopre che gli interrogativi della vigilia, che si sono rincorsi per settimane e mesi, che la componente riformista avrebbe voluto un suo candidato autorevole, Biffoni o il presidente del consiglio regionale Mazzeo, per affiancare Nardella ci sono oggi più di ieri e dell’altroieri.

Quindi ora cosa succederà? Mazzeo e Biffoni restano ai nastri? Manco per niente. Sono in gioco. Anche se l’idea della pace universale sarebbe maturata nel viaggio a Parigi per la presentazione della partenza del Tour de France da Firenze. La convergenza su Nardella era stata condivisa da Giani, lo stesso dindaco e Bonaccini. E ieri, proprio il governatore toscano, lo aveva confermato con una dichiarazione netta: "Io voto Nardella, è la voce più autorevole che abbiamo in Toscana e noi abbiamo bisogno di un referente all’europarlamento".

Ma in ballo c’è ancora tutta la partita. Nardella vorrebbe correre da solo. Si sente forte della sua popolarità. Al di là delle dichiarazioni di facciata, i due big Mazzeo e Biffoni non fanno un passo indietro né di lato. Tutto si giocherà nei prossimi round.

E un’altra partita di scambio potrebbe finire sul tavolo delle candidature a sindaco.

Altri temi sono emersi alla convention. Ieri il senatore Pd Dario Parrini ha pronunciato la parola tabù. Ha detto senza mezzi termini di essere sempre stato favorevole alle primarie. "La direzione regionale non è stata convocata negli ultimi quattro mesi e mezzo, c’è necessità di una maggiore consapevolezza e dobbiamo essere tutti uniti, sentirci coinvolti – ha detto – Penso che la pluralità sia un punto di forza da valorizzare, nella costruzione della linea e delle candidature".

Ma le primarie sono un argomento divisivo. Sinora nessuno, a eccezione dell’ex assessora Cecilia Del Re, si era mai esposto con forza. Dicendo che è uno strumento che si può usare. Ma...