Narcotraffico e prostituzione La "cellula madre" era in città

Una banda criminale che gestiva gli affari illeciti. Soprattutto per quanto riguarda narcotraffico e prostituzione. La base operativa era a Prato mentre la "succursale" a Roma. Il tutto era gestito da due potenti donne, entrambi di origine cinese che sono state arrestate. I carabinieri di Roma hanno dato esecuzione ieri a un’ordinanza che dispone l’applicazione di misure cautelari nei confronti di 47 cittadini cinesi, filippini e italiani (19 custodie cautelari in carcere, 16 arresti domiciliari e 12 divieti di dimora), emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Gli arresti sono stati eseguiti fra Toscana, Lazio e la Grecia. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti, del tipo metamfetamina, e associazione per delinquere dedita allo sfruttamento della prostituzione. Con l’emissione dell’ordinanza, il gip ha accolto le richieste avanzate dalla Dda nell’ambito di un’indagine condotta, da settembre 2021 a luglio 2022, dai carabinieri del nucleo operativo di Roma Centro che hanno raccolto e sviluppato le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia cinese. Un caso più unico che raro ("un unicum" come definito in ambito giudiziario) in quanto difficilmente i cinesi sono propensi a...